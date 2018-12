Perdeu a paciência para fazer desporto?

O desporto desde que nos dê prazer é uma excelente ferramenta para o nosso desenvolvimento e organização, porque nos estrutura o equilíbrio biopsicossocial.

Para a mudança de comportamento é essencial saber identificar quais as principais razões que me levaram a perder a paciência para fazer desporto. Estas podem ter a ver com o planeamento vs. a dificuldade em estabelecer prioridades, o êxito vs. o insucesso, o esforço vs. a procrastinação, etc.

Há uma máxima de que nos devemos lembrar: “Há sempre um desporto para cada pessoa”. Ou seja, o desporto que fazemos deverá estar de acordo com os nossos valores, gostos e talentos. O que para uns é prazeroso, mas outros pode ser maçador, cansativo, perigoso, etc.

O prazer pode muito bem delinear, sistematizar e orientar as nossas escolhas em termos de desporto.

O prazer pode rentabilizar o nosso esforço.

Há que fazer uma prospecção de mercado em termos de desporto a cada dois anos, pois não só o mercado está em constante actualização como nós enquanto pessoa estamos em constante desenvolvimento.