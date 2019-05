O Instituto Camões firmou um acordo com a Sociedade de Jogos de Macau, para criar uma antena do Instituto Português do Oriente em Pequim. É mais um exemplo de uma Empresa Promotora da Língua Portuguesa.

Em Macau, o português é ensinado em 45 escolas básicas e secundárias, num total de mais de 6600 alunos.

Mais de 1600 estudantes frequentam estudos portugueses no ensino superior.