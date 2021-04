Pequim já tem mais milionários que Nova Iorque

É na capital chinesa que está o maior número de multimilionários do mundo. Mas os EUA continuam a ser o país que lidera a lista e Nova Iorque a cidade com mais riqueza.

De acordo com a mais recente lista dos mais ricos da revista Forbes, Pequim é a cidade do mundo inteiro que mais multimilionários alberga: com os 33 que somou no ano passado, há agora um total de 100. O número bate o da cidade de Nova Iorque, onde vivem 99 multimilionários e que liderou o ranking durante sete anos.

À ultrapassagem chinesa ajudaram o rápida contenção da pandemia no país e o crescimento das empresas de tecnologia e mercados de ações durante esse período, marcado por uma maior procura de entretenimento e compras online, que levou à criação de riqueza por parte dos fundadores e acionistas de empresas de tecnologia.

