Pepe renova com o Porto aos 40 anos

O defesa internacional português Pepe renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada, até junho de 2024, informaram domingo os campeões nacionais de futebol, assegurando a nona época do atual capitão, de 40 anos, no clube.

“Estou muito nervoso, porque é um contrato que significa muito para mim. Significa que muitos poderiam duvidar da minha capacidade, apesar dos 40 anos, mas costumo dizer que sou muito honesto, devo muito ao FC Porto e não queria defraudar o presidente, as pessoas do clube, o meu treinador e os meus companheiros. Quero agradecer a todos no clube por me fazerem melhor todos os dias como jogador, pessoa e até pai também”, expressou, em declarações publicadas no sítio oficial dos ‘azuis e brancos’ na Internet.

Apesar de ter enfrentado recentemente algumas lesões, o central soma 28 encontros em 2022/23 ao serviço do conjunto orientado por Sérgio Conceição, na sequência de uma primeira passagem pelos ‘dragões’ (2004-2007), aos quais chegou oriundo do Marítimo.

“Só quem passou por aqui sabe os valores que o presidente transmite para o resto dos empregados, porque eu também me considero um empregado do clube. É uma pessoa que luta por estas cores, por esta região e, esteja onde estiver, vou honrar este clube. Tenho alguns títulos conquistados e todos são especiais. É um clube e uma cidade que adoro e espero poder contribuir este ano com o meu trabalho para conseguirmos mais títulos e, se Deus quiser, para o ano darmos continuidade a esta maré vitoriosa”, frisou.

Pepe, que completou 40 anos em 26 de fevereiro, alinhou igualmente nos espanhóis do Real Madrid (2007-2017) e nos turcos do Besiktas (2017-2019) entre os dois períodos experienciados no FC Porto, pelo qual já conquistou quatro edições da I Liga, três Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, fazendo parte da equipa que venceu a Taça Intercontinental em 2004, mas sem ter jogado essa decisão.

Natural de Maceió, no Brasil, o defesa alinha na seleção portuguesa desde 2007 e é o terceiro jogador com mais internacionalizações, ao somar 133 jogos e oito golos, num percurso abrilhantado pelos inéditos êxitos no Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

A renovação de Pepe com o FC Porto foi oficializada no dia em que Jorge Nuno Pinto da Costa celebra o 41.º aniversário desde a sua primeira tomada de posse como presidente do clube, mostrando “muito prazer” pela continuidade de um “capitão que já é general”.

“Li uma entrevista que dei em julho de 1976, a minha primeira, e quando o jornalista me perguntou acerca do meu programa, respondi que o impossível só demora mais tempo. Parecia impossível que qualquer atleta atingisse os 40 anos e renovasse um contrato por mérito, pelo que vale e joga no presente. Provou-se que não há impossíveis. Eu tinha a certeza de que íamos fazer este contrato e, se calhar, não é o último”, notou o dirigente, assinalando o momento numa cerimónia realizada hoje no Estádio do Dragão, no Porto.

Elogiando um “atleta de eleição” e “um exemplo para quem trabalha no FC Porto”, Pinto da Costa vincou “a justiça e o mérito” para renovar com o capitão, que deixa de ladear Wilson Manafá, Iván Marcano ou Matheus Uribe no lote de atletas em final de contrato.

Detentor dos quatro principais troféus nacionais, o FC Porto é segundo classificado da I Liga, com 70 pontos, a um do Benfica, que recebe hoje o Estoril Praia, na 29.ª jornada, e começa a disputar na quarta-feira as meias-finais da Taça de Portugal com o Famalicão