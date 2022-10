Pêpê Rapazote na terceira temporada da “La Reina del Sur”

“La Reina del Sur”, uma série produzida pela Telemundo, baseada no livro do autor espanhol Arturo Pérez-Reverte estreou, no dia 18 de outubro, a terceira temporada com a presença de Pêpê Rapazote. O ator português integra o elenco da produção internacional.

Nesta terceira parte da saga, Pêpê contracena diretamente com Kate del Castillo através de episódios repletos de ação, que se estendem por toda a América Latina.

O ator afirma que o maior desafio desta vez foi, sem dúvida, a condição física: “para além de acordar às 5 da manhã para treinar, parti uma costela e abri os lábios, coisas que aconteceram sempre em cena”- conta o ator.

No entanto, Pêpê Rapazote acrescenta também que este é um projeto do qual tem retirado ótimas experiências e trabalhar novamente com uma equipa de excelência é sempre muito positivo.

Em “La Reina del Sur“, o ator português encarna “uma personagem muito fechada, que apenas diz o que é estritamente necessário”.

