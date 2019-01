Pepe perto do FC Porto

O FC Porto está em negociações muito adiantadas, quase ultimadas, para fazer regressar o defesa-central, internacional português, ao futebol nacional e ao Dragão, revela o jornal A Bola.

Não se conhecem ainda pormenores sobre o contrato, nem sobre a sua duração, mas Pepe está, realmente, muito perto de voltar a vestir a camisola do FC Porto.

Pepe rescindiu no final de 2018 com o Besiktas (Turquia) e encontrava-se neste momento livre; está a montar um restaurante no Porto e procura estabilidade, contribuindo, para este cenário, o facto de o FC Porto ser um clube que lhe diz muito, de onde saltou para palcos maiores do futebol mundial.

Pepe tem 35 anos, jogou no FC Porto de 2004 a 2007 e antes brilhou no Marítimo. Transferiu-se, em 2007/2008, para o Real Madrid.