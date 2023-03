Pepe desfalca seleção

Lesão afasta Pepe dos primeiros jogos de Martínez à frente da seleção portuguesa. Equipa das quinas ainda tem cinco opções para o centro da defesa.

“Pepe foi dispensado do estágio que a seleção nacional ‘AA’ inicia na Cidade do Futebol para preparar a dupla jornada que marca o início da fase de qualificação do Campeonato da Europa que se disputa na Alemanha em 2024”, anunciou a FPF no seu site.

Segundo a FPF, o central de 40 anos “foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e assim dispensado da convocatória”.

Pepe não participou domingo, devido a lesão, no encontro que o FC Porto disputou no reduto do Sporting de Braga (0-0), para a 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Face à baixa do central portista, passam a ser 25 os convocados, incluindo o estreante absoluto Diogo Leite, que alinha no Union Berlim.

A seleção portuguesa de futebol estreia-se no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 recebendo o Liechtenstein, em encontro marcado para quinta-feira, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Três dias depois, os agora comandados de Roberto Martínez deslocam-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, também a partir das 19h45 (em Lisboa).

O Grupo J de apuramento para o Euro2024 inclui ainda Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho).