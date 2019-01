Pepe de regresso a Portugal

O FC Porto anunciou a contratação do futebolista Pepe, defesa central de 35 anos que estava sem clube e que vai voltar a representar o emblema portista, tendo assinado contrato até 2021.

“Bem-vindo a casa”, escreveu o FC Porto na sua página oficial da rede oficial Twitter, com uma foto em que o internacional português aparece vestido com a camisola do clube.

Pepe, campeão europeu com Portugal em 2016, passou pelo FC Porto entre 2004 e 2007 e recentemente rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia.

Na sua primeira passagem pelo FC Porto, o central de origem brasileira ajudou o clube a conquistar dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças, tendo em 2007 saído para o Real Madrid, em que passou 10 temporadas.

Com os ‘merengues’, Pepe ganhou três Ligas dos Campeões, três ligas espanholas e duas Taças do Rei, antes de em 2017 rumar para o Besiktas.

Formado no Corinthians Alagoano, Pepe chegou à Madeira, para representar o Marítimo, com apenas 17 anos.

A nível de seleção, o central é sexto jogador da história com mais internacionalizações pela seleção portuguesa, com 102, e ajudou a formação das ‘quinas’ a conquistar o Euro2016, em França.

