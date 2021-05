Pepa apresentado em Guimarães

Pepa é o novo treinador do Vitória de Guimarães, tendo assinado um contrato para as próximas três épocas, até junho de 2024, informou esta sexta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“A Vitória Sport Clube – Futebol, SAD anuncia a contratação de Pepa para o cargo de treinador da equipa principal de futebol, numa ligação que se prolongará por três temporadas desportivas, ou seja, até junho de 2024”, indica a nota.

Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, conhecido por Pepa, ingressa no Vitória depois de na época passada ter atingido o quinto lugar na I Liga pelo Paços de Ferreira, garantindo o apuramento dos ‘castores’ para a Liga Conferência Europa e uma classificação acima da dos vimaranenses, que foram sétimos e falharam a qualificação para as provas da UEFA.

Treinador desde 2007, quando assumiu as camadas jovens do Sacavenense, Pepa cumpriu três épocas nos escalões de formação do Benfica, antes de se estrear como treinador principal no futebol sénior, em 2013, pela Sanjoanense.

Depois da ascensão à II Liga, para treinar o Feirense, na época 2015/16, o técnico, de 40 anos, estreou-se na divisão principal pelo Moreirense, em 2016/17, antes de passar pelo Tondela, entre 2016/17 e 2018/19, e pelo Paços de Ferreira, entre 2019/20 e 2020/21.

Os vimaranenses realçam que o treinador “tem-se afirmado de forma consistente” no futebol nacional, somando 158 jogos na I Liga e sendo reconhecido pelo “cumprimento de objetivos” e pelo recorde de vitórias (15) conseguido na temporada transata, ao serviço dos pacenses.

A equipa técnica de Pepa conta ainda com os adjuntos Samuel Correia, Pedro Azevedo, Pedro Oliveira, João Ricardo Pinto e Hugo Silva.