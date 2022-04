“Pensas-te” ou “pensaste”?

Na escrita do português, é frequente o erro ortográfico que consiste em separar algumas conjugações verbais com o recurso ao uso do hífen.

🔸Verbos na 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo;

❌ *disses-te, *fizes-te, *comes-te…

🔸Verbos na 1ª e 3ª pessoas do singular do pretérito imperfeito do conjuntivo.

❌ olha-se (para olhasse), *levanta-se (para levantasse), *pergunta-se (para perguntasse), etc.

⚪ No primeiro caso (pensas-te vs. pensaste), a forma gráfica correta é aquela que não emprega o uso do hífen.

✨ Estratégia:

No momento de escrever, está na dúvida? Então, colocaremos a frase na negativa:

❔ *Tu 𝙣𝙖̃𝙤 te comes isso.

Não faz qualquer sentido, pois não? É sinal de que essa forma verbal não leva hífen e, além disso, se está conjugado na 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito, NUNCA poderá ser colocado.

Repare:

❌ *Tu disses-te isso?

❔ *Tu 𝙣𝙖̃𝙤 te disses isso?

✅ Tu disseste isso?

❌ *Tu fizes-te isso.

❔ *Tu 𝙣𝙖̃𝙤 te fizes isso.

✅ Tu fizeste isso.

❌ *Tu procuras-te por mim.

❔ *Tu 𝙣𝙖̃𝙤 te procuras por mim.

✅ Tu procuraste por mim.

⚪ No segundo caso (olha-se vs. olhasse), pode haver uma confusão entre a forma verbal conjugada e a forma com o clítico reflexivo e/ou impessoal «-se». A forma conjugada com «-sse» refere-se à 1ª ou 3ª pessoa do pretérito imperfeito do conjuntivo e usa-se em frases como:

〰️ A Joana queria 𝙦𝙪𝙚 eu 𝙤𝙡𝙝𝙖𝙨𝙨𝙚 para longe (vs. A Joana 𝙤𝙡𝙝𝙖-𝙨𝙚 ao espelho).

〰️ O João pediu 𝙦𝙪𝙚 eu 𝙤𝙡𝙝𝙖𝙨𝙨𝙚 para ele.

〰️ O Rafael ficou inebriado a mirar o mar como 𝙨𝙚 𝙤𝙡𝙝𝙖𝙨𝙨𝙚 para um verdadeiro tesouro marítimo.

⚪ Não é possível indicar todas as razões que levam os falantes nativos a darem este tipo de erros na escrita, mas um cenário possível pode estar relacionado com o uso dos clíticos, com uma utilidade muito específica e que podem ser encontrados em exemplos como:

〰️ (eu) 𝙥𝙚𝙧𝙜𝙪𝙣𝙩𝙚𝙞-𝙩𝙚 (se querias sair);

〰️ (eu) 𝙙𝙞𝙨𝙨𝙚-𝙩𝙚 (que hoje não ia trabalhar);

〰️ 𝙛𝙖𝙡𝙖-𝙢𝙚 (sobre o que fiz ontem).

⚪ Voltemos à estratégia indicada anteriormente:

✅ Eu 𝙣𝙖̃𝙤 te perguntei o que comeste.

✅ Eu perguntei-te o que comeste.

Deu para colocar na negativa? Então, use o hífen ✨

Ás de Letras