“Pensar” chega às plataformas digitais

Duarte Pádua lançou o seu primeiro single em português, “Pensar” é um tema que retrata “as noites sem dormir e o medo de perder alguém”, explica o jovem.

“Pensar” conta com uma nova sonoridade entre o Pop e o R&B, trata-se do “começo de uma nova realidade musical para o artista, à qual promete dar continuidade ainda este ano”.

Durante a pandemia, aos 16 anos, Duarte compôs o seu primeiro tema, “Don’t Wait for Me”, que integrou a banda sonora dos Morangos Com Açúcar.

Na altura o jovem referiu que o tema se centrava “na desilusão de um amor desencontrado que fez com que o apaixonado escolhesse a distância como solução para essa desilusão”.