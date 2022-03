Pensar antes de agir, não agir para depois se lamentar

“A democracia não garante o paraíso na terra, mas impede que o inferno se instale”

Leandro Karnal

Esta semana, a mensagem para quem me lê é curta, mas direta.

A quem exercer o seu direito de voto, que vote com consciência e com responsabilidade. Que sirva de lição o que está a acontecer na Europa do Leste, e não se deixem influenciar por certas e determinadas entidades, que fazem cócegas nos ouvidos das pessoas com os seus discursos populistas que na verdade só têm um objetivo, que é chegar ao poder. E depois de ministro santo enviado por Deus, como ele próprio se autoproclama, viram aspirantes a ditadores e roubam-nos a liberdade! E obrigam os nossos filhos a ir para a guerra!

Já aconteceu uma vez, e quando pensávamos que essas atitudes já tinham passado de moda vem o senhor Putin fazer asneiras. Não permitam que esse tipo de gente chegue ao poder! Nos nossos dias, temos acesso a informação, leiam e apurem os fatos antes de exercerem o vosso ato de cidadania.

Para terminar, deixo-vos uma receita típica da época do 25 de Abril, um petisco bem saboroso, na mesa de quem podia.

Croquetes de Vitela:

Ingredientes:

300 g de sobras de carne de vaca cozinhada

1 cebola pequena

2 dentes de alho

2 Ovos

0,5 dl de leite

1 colher (sopa) de farinha maisena

3 colheres (sopa) de azeite

1 folha de louro

1 raminho de salsa

Sal e pimenta preta q.b.

Farinha para polvilhar

Pão ralado para polvilhar

Óleo para fritar

Preparação:

Depois de limpa de pele e ossos, triture a carne numa picadora. Pique também a salsa, a cebola e os alhos.

Leve ao lume um tacho com o azeite, a cebola, o alho e o louro e deixe alourar. Acrescente a farinha maisena, previamente dissolvida no leite, bem como a carne, a salsa, sal e pimenta. Mexa e retifique os temperos e a consistência. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite quente. Retire do lume.

Elimine a folha de louro do preparado anterior e molde os croquetes com a ajuda de um pouco de farinha. Passe-os pelos ovos batidos e depois por pão ralado.

Leve ao lume uma frigideira alta com óleo e deixe aquecer. Frite os croquetes, retire-os com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel absorvente. Sirva-os quentes ou frios.

Dévora Cortinhal