Pensa renovar documentos em Portugal durante as férias?

São muitos os portugueses residentes no estrangeiro que guardam para as férias a renovação do cartão de cidadão, do passaporte, ou de tantos outros atos administrativos.

Caso tenha a intenção de tratar da revalidação de documentos em Portugal, durante as férias, não se dirija às conservatórias do registo civil ou lojas do cidadão visto que não há atendimento presencial sem marcação.

Devido à pandemia, é necessário fazer marcação antecipadamente através do site internet do Instituto de Registos e Notariado.

E apresse-se porque, se em algumas conservatórias conseguirá marcar já para as próximas semanas, noutras a primeira data disponível é só para outubro.