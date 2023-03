Peniche: queda de falésia provoca vítima mortal

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta terça em Peniche, na sequência de uma queda numa falésia na zona da Cruz dos Remédios, junto ao Cabo Carvoeiro, em Peniche, informaram os bombeiros locais.

O homem caiu numa “ falésia na marginal norte, em frente à Escola Superior de Tecnologia do Mar”, disse à agência Lusa o Comandante dos Bombeiros de Peniche, após as operações de resgate da vítima que “morreu no local”.

O acidente ocorreu às 17:40 tendo sido acionada uma equipa de salvamento em grande ângulo, disse à agência Lusa o Comando Sub-Regional do Oeste, que ao final da tarde confirmou que a vítima estaria a ser “estabilizada”, antes de ser resgatada.

Porém, o óbito acabou por ser declarado no local e a vítima transportada para o Instituto de Medicina legal de Torres Vedras.

No local estiveram 13 veículos e 28 operacionais dos Bombeiros de Peniche, da Polícia Marítima e da PSP.