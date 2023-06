Penela vai acolher 120 peregrinos suíços a caminho de Lisboa

O Comité Organizador Territorial (COT) Dueça para a Jornada Mundial da Juventude 2023, na Diocese de Coimbra, está a preparar o acolhimento de 122 peregrinos suíços, em Penela, e 360 italianos, em Miranda do Corvo, nos ‘Dias nas Dioceses’.

“Felizmente, temos a vantagem de as duas unidades pastorais formarem dois concelhos e isso ajuda muito em termos burocráticos, de apoio das Câmaras Municipais, das Juntas de Freguesia, e das associações”, começou por explicar a porta-voz do COT Dueça, que engloba a Unidade Pastoral de Penela e a Unidade Pastoral de Miranda do Corvo, em declarações à Agência ECCLESIA.

Segundo Joana Francisco, Miranda do Corvo é um concelho com “muito mais população, mais apoio, com uma área maior” e vai receber 360 peregrinos italianos, a equipa nesta unidade pastoral continua o “processo de encontrar famílias de acolhimento, e têm bastantes”, e espaços coletivos de acolhimento.

“Na nossa Unidade Pastoral, em Penela, vamos receber 122 suíços, fomos o primeiro COT a ser atribuído peregrinos para os ‘Dias na Diocese’ aqui em Coimbra. Este grupo veio há um ano, em agosto, conhecer diferentes realidades e escolheu-nos a nós”, realçou.

Os peregrinos dos ‘DND’, de 26 a 31 de julho, vão conhecer a Igreja local, com as suas especificidades, as pessoas e a região, e Joana Francisco destaca que Penela “tem calor, tem amor para dar, e tem acolhimento”, a palavra que considera “mais importante” para esta semana anterior à JMJ Lisboa 2023.

“Somos um meio pequeno, caloroso, temos uma comunidade unida, e é isso que queremos dar. Queremos dar a nossa vivência, a nossa realidade, o que fazemos no dia-a-dia, como praticamos a religião, a nossa cultura, a nossa gastronomia, que é fantástica”, acrescentou.

Os ‘Dias nas Dioceses’ vão realizar-se em 17 dioceses, de norte a sul de Portugal continental e arquipélagos – Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

A jovem penelense disse que os 122 peregrinos suíços – com três padres e quatro religiosas -, vão ficar todos em família de acolhimento, são provenientes de um cantão alemão; o grupo conta com 25 jovens lusodescendentes da missão de Língua Portuguesa em Basileia.

Joana Francisco, com o marido e o filho de dois anos e meio, vão abrir as portas de casa a jovens peregrinos e ser ‘família de acolhimento’ nestes ‘Dias nas Dioceses’, bem como os seus pais, Helena e Manuel Francisco, que foram “dos primeiros” a fazer a inscrição.

“Abrimos portas porque é importante serem acolhidos e terem um miminho, uma cama, um espaço, e alimentação. Fomos dos primeiros a inscrever-nos”, disse Helena Francisco à Agência ECCLESIA.

Para esta entrevistada, “a língua não é problema”, porque podem sempre comunicar “por gestos” e indicar os peregrinos “onde é a cama, a mesa, a casa de banho, as pequenas coisas que eles precisam”.

“Temos a porta aberta a quem precisa”, garante o casal Helena e Manuel Francisco, que vão receber duas pessoas mas “se for preciso mais, também se arranja espaço”, e, nesta partilha, entre os dias 26 e 31 de julho, todos vão “dar e receber alguma coisa de melhor”.

Ao contrário dos seus pais, que se inscreveram há muito tempo, e da comunidade de Penela que também se “antecipou”, Joana Francisco recorda que esteve “hesitante” em ser família de acolhimento, não sabia como “dar atenção a estes jovens” se vai estar envolvida nos ‘Dias nas Dioceses’.

“O acolhimento é dar atenção, acolher, conseguir vivenciar com os jovens tudo o que temos para lhes dar; O meu marido fez-me entender que a família somos os três. Acho que vai ser experiência muito gratificante para a minha família, inclusive o meu filho, que tem dois anos e meio, e a língua para ele nunca é dificuldade”, explicou.