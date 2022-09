Penálti salva Porto da derrota

Um golo de penálti marcado por Taremi já no período de compensação permitiu ao FC Porto evitar a derrota no terreno do Estoril Praia (1-1), em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Era um dragão ‘de orgulho ferido’ aquele que se apresentou na Amoreira, depois de, na terça-feira, ter sofrido uma surpreendente derrota em casa na Liga dos Campeões (0-4 ante os belgas do Club Brugge).

Com esse ‘trauma’ ainda na mente, o FC Porto procurou entrar com firmeza frente ao Estoril Praia e promoveu várias alterações no seu onze, registando-se as saídas de peças-chave como Pepe, Otávio, que se ressentiu da lesão na região das costelas que o obrigou, há semana e meia, a ser substituído no encontro frente ao Atlético de Madrid, e João Mário, habitual titular na lateral direita.

Para a vaga de Pepe entrou Fábio Cardoso e os restantes lugares motivaram duas ‘surpresas’, com as estreias como titulares de André Franco, que reencontrava o Estoril Praia, e Rodrigo Conceição nos ‘azuis e brancos’.

No outro lado, os ‘dragões’ encontraram um adversário em bom momento, motivado pela vitória alcançada em casa do Paços de Ferreira (1-0), na jornada anterior.

O Estoril Praia não acusou a pressão imposta pelo FC Porto nos minutos iniciais, procurou apresentar o seu futebol e discutir diretamente o resultado perante um adversário favorito à partida.

A primeira situação de flagrante perigo pertenceu mesmo aos da casa, que quase marcaram aos 29 minutos, numa dupla oportunidade – Erison atirou forte para defesa incompleta de Diogo Costa e na recarga Tiago Gouveia atirou ao poste direito para a bola sair depois pela linha final.

Na resposta, o FC Porto até conseguiu atacar com sucesso a baliza estorilista por duas ocasiões, ambas com sucesso, mas ambas em fora de jogo.

Primeiro, aos 34 minutos, Stephen Eustáquio encontrava-se adiantado quando a sua tentativa de passe embateu em Pedro Álvaro, que encaminhou inadvertidamente a bola para a própria baliza e logo depois, aos 36, Zaidu esgueirou-se pela esquerda e voltou a bater Dani Figueira, mas novamente a partir de posição irregular.

Se os ‘dragões’ conseguiram marcar, mas sem fazer contar, o Estoril conseguiu mesmo inaugurar o marcador aos 41 minutos e através de jogada protagonizada por Joãozinho – que cumpriu hoje o 200.º jogo oficial na I Liga portuguesa de futebol -, num passe ‘teleguiado’ a longa distância para uma receção orientada, seguida de remate cruzado, de Tiago Gouveia para os festejos do conjunto da casa.

O FC Porto abordava a segunda parte em posição de desvantagem e entrou decidido a reverter essa situação, tendo estado perto de igualar poucos minutos após o reinício, aos 51 minutos, com um potente remate de Taremi ao travessão.

Porém, essa tentativa de reação não atemorizou o Estoril Praia, que, pouco depois, aos 55, quase aumentou a vantagem num desvio de Francisco Geraldes na pequena área cujo sucesso foi evitado por arrojada intervenção de Diogo Costa.

Os ‘dragões’ procuravam anular a desvantagem, mas ‘esbarravam’ com o passar dos minutos na bravura e exibições compenetradas dos centrais do Estoril Praia, Pedro Álvaro e Bernardo Vital, não raras vezes que bloqueavam as várias tentativas de finalização do ataque portista no interior da área e também com o contributo de Mor Ndiaye.

​​​​​​​O mesmo Ndiaye receberia ordem de expulsão aos 77, num lance que obrigou a interrupção para análise do videoárbitro, que levou a que o juiz Luís Godinho mantivesse a decisão de admoestar o jogador do Estoril Praia com segundo amarelo (e consequente expulsão).

Em função da inferioridade numérica do conjunto da casa, o FC Porto intensificou a pressão junto da área adversária e voltou a estar muito próximo de marcar aos 80, através de um cabeceamento de Gabriel Veron ao poste esquerdo.

A decisão da partida acabaria por acontecer já depois dos 90 minutos, em nova intervenção do VAR, que demorou cerca de cinco minutos, mas com Luís Godinho a assinalar mão de Joãozinho na área.

Aos 90+9 minutos, Taremi converteu o golo que permitiu ao FC Porto, em esforço, salvar um ponto da deslocação à Amoreira.

Com esta igualdade, o FC Porto igualou provisoriamente o Sporting de Braga no segundo lugar, com 16 pontos, a dois do Benfica, equipas que têm menos um jogo.

O Estoril Praia alcançou, também de forma provisória, o Casa Pia no sexto posto com 11 pontos.