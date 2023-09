Penafiel: histórico autarca perde liderança do PSD

O presidente da Assembleia Municipal de Penafiel, Alberto Santos, foi eleito para a liderança do PSD concelhio, com 57% dos votos, após derrotar a lista liderada pelo presidente da câmara, Antonino de Sousa.

De acordo com fonte do partido, a lista B, liderada por Alberto Santos, reuniu 866 votos e a lista A, encabeçada por Antonino de Sousa, teve 652 votos.

Os dois autarcas lideravam listas adversárias (A e B, respetivamente), numas eleições que ocorreram depois de, recentemente, a maioria dos membros da comissão política, liderada pelo atual vice-presidente da câmara, Pedro Cepeda, se ter demitido, alegando que o partido precisava de tempo para preparar as próximas autárquicas.

Segundo fonte partidária, havia 1.639 militantes em condições de votar.

Nas últimas semanas, centenas de militantes social-democratas em Penafiel, com a sua militância suspensa, por terem quotas em atraso há mais de dois anos, regularizaram a situação, elevando para cerca do dobro o universo de potenciais votantes.

As eleições decorreram no pavilhão de exposições da cidade, porque a atual sede da concelhia, não reunia as condições necessárias para a realização do ato eleitoral, devido ao elevado número de potenciais votantes.

Os dois autarcas, ao longo das últimas semanas, reuniram o apoio de vários militantes destacados do partido, nomeadamente as figuras que se candidatavam às duas vice-presidências.

Alberto Santos indicava na sua lista, para as vice-presidências, Carlos Leão, presidente da Junta de Freguesia da cidade de Penafiel, e Henrique Martins, presidente da Junta de Freguesia da vila de Rio de Moinhos. A ex-vereadora Susana Oliveira apoiou Alberto Santos, sendo a primeira vogal da lista.

A votação deste sábado não incluía a eleição da presidência da mesa de militantes, também conhecido como plenário, uma vez que aquele órgão, atualmente liderado por Antonino de Sousa, ao contrário da comissão política, não apresentou a sua demissão, mantendo-se, portanto, em funções até ao final do mandato (março de 2024).

A nova comissão política concelhia liderada por Alberto Santos será a responsável pela preparação do próximo processo autárquico, nomeadamente a indicação do candidato à presidência da câmara, uma vez que o atual chefe do executivo municipal está impedido de se recandidatar por ter atingido o limite de três mandatos.

O município de Penafiel, no distrito do Porto, é liderado, há vários mandatos, com maioria absoluta, pela coligação PSD/CDS.