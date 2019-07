Pelos vistos 26 de julho é o “Dia de Falar no Elevador”

Sob o lema “Quebra o Silêncio!”, alguém se lembrou de lançar no dia 26 de julho o “Dia de Falar no Elevador”.

Sabia que 66% das pessoas admite não falar quando está num elevador? Um estudo levado a cabo pela Thyssenkrupp Elevator refere que dois terços da população não fala no elevador, apesar de existirem mais de 7 mil milhões de viagens diárias em todo o mundo.

23% das pessoas assumem que não fala porque não gosta de falar com estranhos, e 17% admite que evita entrar num elevador quando está lá alguém que lhe desagrada.

Apesar de no dia 26 de julho se celebrar o “Dia de Falar no Elevador”, de acordo com a Thyssenkrupp, conversar no elevador não é um hábito que muitas pessoas tenham.