Pedro Sousa e Abreu é o embaixador que se segue no Luxemburgo

Atualmente Diretor do Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Pedro Sousa e Abreu vai deixar Lisboa para ser embaixador no grão-ducado, soube o BOM DIA de fonte próxima daquele ministério.

Pedro Sousa e Abreu substitui António Gamito, que terminou oficialmente a sua missão no último dia de novembro.

Mário Pedro de Sousa Cameira Abreu de Almeida nasceu em 12 de outubro de 1964, em Lisboa. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e acedeu á carreira diplomática através do concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto em 30 de agosto de 1991.

O diplomata regista uma longa carreira, tendo passado pela Delegação Portuguesa junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Bruxelas, desempenhou funções de cônsul-Geral em Luanda, foi nomeado para a delegação junto da UNESCO e depois Chefe de Missão no Escritório de Representação de Portugal junto da Autoridade Palestiniana, em Ramallah.