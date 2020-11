Pedro Segundo prepara lançamento de novo EP

Depois da atuação no passado dia 21 de novembro no maior evento mundial de bateria e percussão, Drumhead, Pedro Segundo está a trabalhar no lançamento do EP “Cataplana Series”. Um projeto dedicado ao instrumento “handpan”.

A ideia para “Cataplana Series” surgiu durante o confinamento: um EP duplo que chegará ao mercado em janeiro de 2021 e consiste em composições improvisadas em ‘handpan’, quatro em Los Angeles e quatro em Nova Iorque.

“Foi a forma de conseguir ultrapassar a solidão de não estar em tour com os artistas com quem costumo estar”, disse Segundo, que tem acompanhado a cantora britânica Judith Owen nos últimos anos e já tocou com Dennis Rollins, Kansas Smitty’s House Band e Academy of Saint Martin in the Fields (Murray Perahia, Joshua Bell, Sir Neville Marriner).

O título do EP é “um trocadilho” de linguagem, originado quando o artista considerou que o instrumento musical ‘handpan’, que está a celebrar vinte anos de existência, se parecia com uma cataplana.

“A Cataplana [Series] nada mais é que uma forma positiva de deixar um output criativo e inspirar outros artistas que estejam a sentir-se isolados e deprimidos, para não perderem a esperança e continuarem a alargar os horizontes e a pesquisa criativa”, descreveu Pedro Segundo. “É isso que, enquanto artistas, precisamos. Não parar a busca de novos projetos, novos sons, novas aventuras”.

O músico referiu que “não está fora de questão fazer uma tour com este instrumento”, a seguir ao lançamento do EP, mas tudo dependerá da evolução da pandemia e da possibilidade de voltar a dar concertos.

“Sempre quis ser um cidadão do mundo”, disse Segundo, que por estes dias dá aulas musicais em casa, através da plataforma Zoom. “Viajar é o que dá razão à minha vida artística”.