Pedro Rupio presidente do Conselho Regional da Europa das Comunidades

Na sequência da demissão de Luísa Semedo do cargo de Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, os conselheiros eleitos no Velho Continente votaram esta sexta-feira em Pedro Rupio.

“Fui eleito Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas”, declarou nas redes sociais o português residente em Bruxelas, comprometendo-se “a assumir estas funções com alto sentido de responsabilidade”, completou.

Pedro Rupio lançou no final de 2019 uma petição que o próprio declarou ter “como objetivo o ressurgimento do ensino de português como língua materna junto das crianças e jovens portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro”, intitulada “Português para Todos – Pelo direito das nossas crianças e jovens a um Ensino de Português no Estrangeiro de qualidade e gratuito”.

O conselheiro eleito na Bélgica considera, na fundamentação dessa petição, que “as decisões políticas que foram e estão a ser tomadas têm progressivamente levado à extinção do ensino de português como língua materna para os filhos e descendentes de emigrantes”, levando, posteriormente, a uma acesa polémica entre Pedro Rupio e o deputado Paulo Pisco através de artigos sobre a situação do ensino de português nas comunidades. O deputado do PS, partido ao qual também está ligado Pedro Rupio através da secção belga do partido, assinou um artigo elogiando o atual ensino de português na diáspora, ao qual Rupio respondeu com um texto em que acusa o deputado de mentir ou de desconhecer a realidade. Paulo Pisco retorquiu considerando infelizes as declarações do conselheiro que agora preside Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas.

Alguns conselheiros contactados pelo BOM DIA comentaram a eleição de Rupio com alguma surpresa pois “o conselheiro terá anunciado há alguns meses que iria deixar a atividade política para se dedicar á família”, enquanto outro conselheiro declarou que, “de qualquer forma, e sejam quais forem as intenções de Pedro Rupio, deverá haver eleições brevemente para eleger os novos conselheiros: este cargo não será por muito tempo”.