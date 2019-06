Pedro Rupio critica sistema de marcações do Consulado na Bélgica

O Conselheiro das Comunidades Portuguesas (CCP) na Bélgica, Pedro Rupio, revelou estar contra o sistema de marcações prévias utilizado no Consulado português de Bruxelas.

Este sistema, instalado na capital belga em 2015, visa agilizar o processo de atendimento do Consulado aos cidadãos portugueses que, até àquele ano, podia chegar aos dois meses de espera.

Agora, em 2019, o conselheiro disse, em entrevista à RTP, que mesmo após quatro anos, os portugueses continuam a preferir resolver as questões administrativas prioritárias em Portugal. Rupio justifica-se dizendo que “a situação do Consulado permanece no mesmo nível de incerteza, e até piorou no caso dos cartões de cidadão ou dos passaportes que já não podem ser tratados de forma urgente”.

No entanto, e apesar das falhas apontadas ao sistema, o Conselheiro de 35 anos refere que jamais teceu críticas “em relação ao trabalho dos funcionários que têm enfrentado estes acontecimentos com muita bravura. Critico o modelo que foi instaurado e a redução do número de funcionários que trabalham no atendimento ao público”.