Pedro Ribeiro é o novo treinador do Académico de Viseu

Pedro Ribeiro sucede a Zé Gomes como treinador do Académico de Viseu, tendo assinado contrato por um ano e meio, oficializou a SAD do clube que ocupa a 13.ª posição da II Liga portuguesa de futebol.

“A Académico de Viseu FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com Pedro Ribeiro para assumir o comando técnico da equipa principal a partir deste domingo, após ter assinado contrato válido até ao final da temporada 2022/2023”, informou em comunicado.

Pedro Ribeiro, chega ao comando dos viseenses dois dias depois de se ter desvinculado do Penafiel, também da II Liga.

O técnico assume a equipa viseense provisoriamente no 13.º lugar do campeonato, com 17 pontos, em 16 jogos realizados, mas há seis partidas consecutivas sem ganhar (um empate e cinco derrotas) e com apenas um golo marcado (contra nove sofridos).

“Confiamos em Pedro Ribeiro para liderar o projeto e conduzir o nosso clube ao sucesso desportivo”, pode ler-se ainda no comunicado da SAD dos viseenses.

O técnico, de 36 anos, vai orientar o primeiro treino do ano, no domingo, na preparação para o jogo da 17.ª jornada da II Liga, onde vai reencontrar o seu anterior clube, no próximo sábado, no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.