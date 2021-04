Pedro Resende: mais um treinador português na Liga Europa?

Pedro Resende vai ser o treinador do FC Differdange na próxima época, segundo o jornal luxemburguês Le Quotidien.

O talentoso português a residir no Luxemburgo já passou pelas equipas do US Esch, do Sandweiler ou do Rosport e está neste momento no Hamm Benfica, clube que atravessa uma fase difícil, com jogadores que se queixam de não serem pagos.

Agora, Pedro Resende espera que o Differdange consiga qualificar-se para a Liga Europa para poder participar na competição com o seu novo clube a partir deste verão.

Recentemente, Pedro Resende participou na emissão “BOM DIA vai à bola” que pode ver aqui: