Pedro Resende deixa FC Differdange

O FC Differdange, que milita no principal escalão de futebol luxemburguês, anunciou esta segunda-feira o término do contrato do treinador Pedro Resende devido aos recentes maus resultados.

A equipa técnica portuguesa, composta ainda por António Marques e Vítor Loureiro, passa agora a estar livre para assumir novo compromisso.

Recorde que o clube de Differdange ocupa, à passagem da nona jornada, o nono lugar na BGL com apenas 11 pontos, menos 16 que o primeiro classificado, o Dudelange, de Fangueiro, e apenas mais quatro que o Fola Esch, de Miguel Correia, que encerra a tabela.

Pedro Miguel Resende Morais, de 44 anos, fez toda a carreira como técnico no grão-ducado. Antes do FC Differdange, orientou o Victoria Rosport e o RM Hamm Benfica.

Em março de 2021, o técnico luso juntou-se a Claude Campos, da Federação Luxemburguesa de Futebol, Fernando Mendes, empresário e CEO da Globall Football, Pedro Abranja, então no GS Loures e fundador da ferramenta WiCoach, e Luís Cruz, jornalista do BOM DIA, no programa BOM DIA vai à bola.