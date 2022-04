Pedro Reis assume Conselho Consultivo do International Club of Portugal

Pedro Reis, antigo presidente da AICEP e do Instituto Francisco Sá Carneiro, assumiu esta terça-feira a posição de presidente do Conselho Consultivo do International Club of Portugal (ICPT).

Neste cargo, que agora ocupa, Pedro Reis substitui Choi Man Hin, que passa assim a Presidente Honorário do ICPT.

Além de ter presidido a AICEP e o Instituto Francisco Sá Carneiro, Pedro Reis integrou também o Conselho Nacional para o Empreendedorismo e a Inovação e o Conselho da Indústria. O seu desempenho valeu-lhe galardões como o Prémio Gestores do Amanhã, o Prémio Best Leader Awards na Gestão da Empresa Pública e a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.