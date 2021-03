Pedro Paralta: entre o futebol e a poesia

Pedro José Fernandes Paralta nasceu em Coimbra há quase 40 anos e define-se como um “sonhador de pés no chão, mãos levados aos céus”.

Este funcionário do Tribunal de Contas Europeu não se limita à sua atividade profissional em prol da construção europeia. Pedro Paralta está no Luxemburgo desde 2004 e já criou ligações ao país, sobretudo através do futebol.

O português é treinador adjunto do FC Una Strassen e detentor do diploma UEFA-A, pela Real Federação Belga de Futebol, que lhe permite desempenhar essa função e muito mais.

Pedro Paralta já foi, em Portugal, agente da Brigada de Investigação Criminal da PSP, em Alcântara, também no país natal se licenciou em Ciências Sociais.

Além de ser pai de duas meninas, “a coisa mais importante” na sua vida, Pedro Paralta ainda se dedica a escrever poesia que pode ler aqui no BOM DIA.

A inspiração é tanta que Pedro Paralta está a preparar um livro que é uma recolha dos seus poemas e que será brevemente publicado pela editora Chiado Books, sob o título “Sentimentos à beira do penhasco, ganhando asas”.