Pedro Nuno Santos não se demite

O ministro Pedro Nuno Santos não anunciou esta quinta-feira que sairía do governo.

Esta manhã, o primeiro-ministro deixou em comunicado que o despacho publicado pelo secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, sem o seu aval. “O primeiro-ministro determinou ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do Despacho ontem publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa”, informou o gabinete do primeiro-ministro.

O BOM DIA noticiou na noite passada que, segundo o Ministério das Infraestruturas, o plano passa por acelerar a construção do aeroporto do Montijo, uma solução para responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto Humberto Delgado, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que aponta para 2035.

Pedro Nuno Santos assumiu o ministério das Infraestruturas e Habitação em 2019, tendo substituído Pedro Marques. Foi também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares entre 2015 e 2019. O ministro é assumido como sendo da “ala esquerda” do Partido Socialista e foi líder da Juventude Socialista.