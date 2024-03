Pedro Neto pode falhar o Euro2024

O internacional português Pedro Neto, do Wolverhampton, deve ficar afastado dos relvados até final da temporada, estando assim em risco para fase final do Euro2024 de futebol, divulgou o treinador do seu clube, o inglês Gary O’Neil.

O extremo de 24 anos sofreu uma lesão muscular na partida do último fim de semana frente ao Fulham, de Marco Silva, e poderá falhar o resto da época e também o torneio que Portugal vai disputar na Alemanha.

“É provável que falhe o resto da temporada. Vamos ver. Talvez ainda volte nos últimos jogos, mas será difícil”, disse Gary O’Neil em conferência de imprensa, após a derrota perante o Coventry City para a Taça de Inglaterra.

Neto volta a parar numa carreira ainda curta, mas que tem sido assombrada por várias lesões, incluindo um problema num joelho que deixou o extremo praticamente um ano sem competir.

O jogador esquerdino, que tem cinco jogos e um golo pela seleção portuguesa, fez dois jogos pela equipa de Roberto Martínez na qualificação para o Euro2024 (na Eslováquia e Bósnia-Herzegovina) e foi apontado publicamente pelo técnico espanhol como um dos candidatos a estar na lista final para o próximo Europeu, que vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.