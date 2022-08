Pedro Mendes muda-se para Itália

O avançado Pedro Mendes deixou o Sporting e vai representar o Ascoli, anunciou o clube do segundo escalão do futebol italiano, com o jogador a assinar um contrato válido até 30 de junho de 2025.

“O Ascoli comunica que adquiriu ao Sporting o avançado Pedro Mendes. Nascido em 01 de agosto de 1999, Mendes assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025”, refere o clube em comunicado, sem revelar os valores envolvidos na transferência.

Pedro Mendes, de 23 anos, passou por Vitória de Guimarães, Sandinenses e Moreirense na sua formação, antes de chegar ao Sporting na época 2017/18 para alinhar na equipa de juniores.

Pela equipa principal dos ‘leões’, o avançado cumpriu 12 jogos, com um golo apontado, em 2019/20, sendo emprestado nas épocas seguintes aos espanhóis do Almería, ao Nacional e na última época ao Rio Ave, em que apontou 10 golos em 43 jogos.

O ponta de lança vai agora prosseguir a carreira na equipa que está na liderança da Serie B italiana, com sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate.

“Obrigado ao Sporting Clube de Portugal pelos cinco anos em que representei este grande clube. Quero agradecer também a todos os que fizeram parte deste meu percurso e por me ajudarem a evoluir e a crescer enquanto jogador e pessoa. Uma palavra de apreço aos adeptos do Sporting, que sempre me apoiaram. Nunca esquecerei a minha estreia calorosa em Alvalade”, disse o jogador, numa mensagem divulgada nas redes sociais.