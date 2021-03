Pedro Mendes lança um álbum sobre este tempo

Depois do lançamento do single ‘Só Te Sei Amar a Ti’, o músico português Pedro Mendes edito esta setxa-feira o seu álbum de estreia “Tempo”. O tema ‘Miúda é o novo single.

Porquê o nome “Tempo” para um álbum de estreia? Pedro Mendes diz-nos que “o nome Tempo surgiu de imediato, assim que o álbum foi fechado, e nem outro nome equacionei, pois apenas este me fazia sentido. Neste trabalho revejo muito do que fui, de quem sou e, de certa forma, como espero vir a encarar o futuro.” É assim um disco pessoal, que fala de experiências na primeira pessoa? “Este trabalho é como se fosse um reflexo de pessoas com quem me cruzei, de algumas das minhas referências e também dos meus valores. Nele encontro histórias, umas são minhas outras pertencem a outras pessoas, mas todas especiais pelo significado que tiveram.”

Em termos de sonoridade, o que podemos ouvir em Tempo? Explica-nos Pedro Mendes que “a base deste trabalho é, essencialmente, pop/rock, mas sentem-se algumas influências da música tradicional portuguesa. Poderão ouvir temas em português, maioritariamente, mas também alguns em inglês. De baladas a temas mais animados, tentei que fosse um álbum com letras e músicas que cativassem as pessoas e com as quais se pudessem identificar. Creio termos conseguido uma boa ligação e equilíbrio entre os vários temas e acredito que há mensagens fortes nas quais o público se irá rever.”

Mas existe um outro mundo na vida de Pedro Mendes. Um mundo que o preenche de uma forma única e gratificante: ser professor de Educação Especial. Nas palavras do músico português “ser professor de Educação Especial é, por si só, um desafio exigente e constante. Mas, o último ano, dado o contexto da pandemia, sem dúvida que conseguiu elevar ainda mais a fasquia de tudo o que está inerente às nossas funções. Tem sido, acima de tudo, um ano de constante adaptação e resiliência, em que muitas das nossas fraquezas e virtudes foram “testadas” …um ano em que tivemos de dar ainda mais de nós! Apesar de todas as adversidades e retrocessos que este ano trouxe, creio que foi um ano de aprendizagem e evolução, que nos mostrou o quanto as nossas ações conseguem fazer a diferença na vida dos nossos alunos.”