Pedro Marques sugere cheque de mil euros para cada europeu

O eurodeputado do PS, Pedro Marques, sugere que a União Europeia atribua um cheque de mil euros a cada desempregado, idoso ou pessoa com filhos como a melhor forma de garantir que os fundos de recuperação forneçam o estímulo “necessário” às economias de cada estado-membro, à semelhança do que os Estados Unidos estão a fazer.

“A UE deve enviar um sinal forte aos governos nacionais de que devem continuar a apoiar as suas economias e garantir que o dinheiro da UE chega ao destino pretendido numa questão de meses e não de anos”, escreve o antigo ministro num artigo de opinião.

Pedro Marques defende que “os pagamentos diretos” não resolverão tudo, mas permitirão injetar dinheiro na economia de uma forma mais célere. “O bloco fez história no ano passado com o seu acordo histórico de recuperação. Certamente, pode fazê-lo novamente desta forma mais pequena, mas igualmente crucial”, argumenta o cabeça-de-lista dos socialistas nas últimas eleições europeias.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.