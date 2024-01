Pedro Gonçalves encontrou a alma gémea

“Alma Gémea” é o single de apresentação do próximo álbum de Pedro Gonçalves a ser editado brevemente.

O percurso musical de Pedro Gonçalves começou em 2012 quando começou a cantar covers de músicas que o inspiravam e a publicá-las no Youtube.

Em 2015 alcançou o 2º lugar no programa “The Voice Portugal”, solidificando o seu lugar na música. Desde então, Pedro Gonçalves tem trilhado uma trajetória impressionante, participando no Festival da Canção em 2017 e 2021, onde não apenas demonstrou sua habilidade como intérprete, mas também se destacou como compositor.

Em 2018 lançou o seu primeiro single, “Beija-me” com a participação de David Carreira, seguido pelo sucesso de”Tempo” sincronizado na novela “Prisioneira” na TVI.

Em 2020, o músico iniciou uma série de lançamentos mensais, incluindo “Chama Por Mim”, todos destacados em playlists do Spotify.

Com dois Discos de Ouro já conquistados pelo seu trabalho como compositor e produtor, Pedro Gonçalves continua a surpreender. O seu último single, “SÓ(S)”, em colaboração com Knox, atingiu o 2º lugar no Top Nacional de Vendas do iTunes.

O artista não se limita apenas à música, tendo sido jurado no programa da TVI All Together Now.

“Alma Gémea” já se encontra disponível exclusivamente nas principais plataformas digitais de música.