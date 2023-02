Pedro Costa: tenho muita sorte porque os meus filmes viajam

“O meu melhor filme é provavelmente o último”, diz ao BOM DIA Pedro Costa, “um dos maiores cineastas portugueses de sempre”, segundo o programador da Cinemateca do Luxemburgo, Boyd van Hoeij.

Pedro Costa viajou até ao Luxemburgo e a França, à cidade de Metz, para apresentar uma retrospetiva da sua carreira. À conversa com o BOM DIA, entre duas projeções, lamentou que no cinema também há inflação: “há tendência para fazer sempre mais, com uma maior equipa, com mais meios, mas eu prefiro uma pequena equipa e mais tempo”, defendeu, explicando que desde “No Quarto da Vanda” que aprendeu a reduzir os meios e a ganhar tempo.

“O dinheiro, em geral, não resolve e os nossos melhores trabalhos têm a ver com outras coisas”, defende o realizador que acha que em Portugal falta dinheiro para tudo, “não é só para os filmes”, lamentando que as verbas para a Cultura estejam abaixo de 1% do orçamento do Estado, mas recorda que “o país não é muito rico…”.

“O cinema comercial português é um bocadinho doente, como muitas coisas em Portugal”, afirma Pedro Costa, explicando que Portugal tem apenas dois ou três filmes comerciais que resultaram.

O realizador não se queixa de quase nada a não ser da distribuição. “Um filme comercial sai em 60 salas, enquanto que um filme meu sai em duas salas”, por isso Pedro Costa considera que as regras do jogo estão viciadas, e não é só no cinema. Mas, otimista, considera que tem uma sorte enorme porque os seus filmes viajam imenso, o que lhe permite manter uma pequena estrutura para continuar a fazer cinema.

A retrospetiva do cinema do realizador português foi intitulada “Pedro Costa em pessoa – Caravaggio do cinema e alquimista da resistência”.

O Luxemburgo pode ver, na Cinemateca, “Vitalina Varela”, “O Sangue” (projeção seguida de debate com o realizador), esta terça-feira, dia 7, “Ossos” e no dia 14 de fevereiro “Onde jaz o teu sorriso?”.

Em Metz, França, foram apresentados de 1 a 3 de fevereiro “No quarto de Vanda”, “Juventude em Marcha”, “Onde jaz o teu sorriso?” e “Mudar de vida”.