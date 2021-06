Pedro Coelho lança livro no Luxemburgo

É lançado no Luxemburgo o livro “A Vida num Roteiro” de Pedro Coelho, que terá lugar nas instalações do Centro Cultural Português – Camões, no dia 7 de junho, pelas 18:30. A apresentação do livro será efetuada pela psicóloga Paula Fortunato.

“A vida num roteiro” tenta proporcionar uma visão da sociedade e do quotidiano contemporâneo, fazendo a ponte entre o sentir e o viver. Este livro combina histórias, conceitos e respostas através de um olhar que se pretende sociológico, abordando questões de um quotidiano que nos é comum. O escritor pretende conduzir os leitores deste texto a desenvolverem percursos que lhes permitam crescer e avançar de forma a valorizarem-se.

Pedro Coelho nasceu em Mangualde. O seu entusiasmo pelo social, ou seja, as relações e comportamentos que os indivíduos estabelecem entre si, levou-o a tirar o Curso de Sociologia permitindo o estudo de certas situações que ocorrem na vida em sociedade. Especializou-se mais tarde em Coordenação de Necessidades Formativas, chegando a ser formador em Cidadania e Igualdade de Género.

Mudou-se para o Luxemburgo, país que para si é o “ideal de sociedade que o homem deve realizar em educação”. As palavras sempre foram um meio para “olhar a sociedade” e desde o núcleo de estudantes de sociologia, às crónicas em jornais regionais e através de blogs até chegar a este livro foi abordando aspectos da sociedade. Optimista que é, acredita que o indivíduo não se deve resignar, sendo ele o forjador do seu próprio sucesso como “Ser Humano”.