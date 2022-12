Pedro Bianchi Prata vence Taça do Mundo de Baja

Um dia para mais tarde recordar, na vida de Pedro Bianchi Prata. O piloto de Enduro e TT conseguiu vencer a Taça do Mundo de Baja em veteranos, no Dubai, prova da qual falou num vídeo que partilhou na sua conta de Instagram.

“Foi uma luta inacreditável com o meu opositor, ele estava a arriscar tudo“, começou por dizer, notando que preferiu jogar pelo seguro, uma vez que a competição era no deserto, e que estava tudo em aberto, antes mesmo do arranque da final.

“Optei por jogar seguro, poupar a moto… andar rápido mas sem cometer erros, porque eu sei que o deserto não perdoa“, afirmou o noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz.

Já no final do vídeo, Pedro Bianchi Prata fez um agradecimento especial à Associação Sara Carreira: “Obrigado à Associação Sara Carreira por ter confiado em mim para divulgar com o meu capacete a vossa imagem. Deu-me sorte, foi especial“, referiu.