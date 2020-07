Pedro Almeida no arranque do Europeu de ralis

Devido à pandemia, o Campeonato Europeu de Ralis (ERC) de 2020 sofreu sucessivos adiamentos e cancelamentos. Previsto para começar em março, no Rali dos Açores, a competição mais importante do velho continente reorganizou-se, por forma a chegar ao Rally de Roma Capitale, em Itália, em condições para receber a armada europeia de ralis. Com uma lista de inscritos invejável, que incluirá nomes como o piloto do WRC, Dani Sordo, a prova marcará a estreia da dupla Pedro Almeida/Hugo Magalhães a nível internacional, competindo na categoria ERC3 Junior.

A equipa The Racing Factory leva a Itália o novo duas rodas motrizes da marca francesa, o Peugeot 208 Rally 4, e isso deixa o Team Manager da equipa, Justino Reis, com um feeling muito positivo para este desafio: “Depois de um período complicado para todos os que vivem os ralis, parece que a normalidade começa a regressar e prova disso é o início do Campeonato Europeu de Ralis. Em Itália, a The Racing Factory irá contar com a presença do Pedro Almeida, que depois de ter estreado o Peugeot 208 Rally 4 em Castelo Branco e de ter vencido o Rali da Calheta entre os 2RM ao volante do carro da marca francesa, chega a Roma já com bastantes quilómetros somados”, destacou.

Já Pedro Almeida acredita que o trabalho realizado até aqui pode ajudar nesta estreia em Roma. “Será tudo novo para nós mas partimos com muita confiança. O trabalho que temos desenvolvido, tanto com o Hugo Magalhães como com a The Racing Factory, dá-nos bons indicadores. Vamos ver como decorrem os reconhecimentos e depois encarar com toda a garra a exigência da prova em Roma”, explicou.

Quem não irá marcar presença na abertura do Campeonato da Europa de Ralis é o piloto e CEO da The Racing Factory, Aloísio Monteiro. Com o objetivo e determinação de manter a aposta no ERC pela terceira temporada consecutiva, Monteiro falha pela primeira vez o arranque da competição, devido a motivos profissionais. “O nosso objetivo era estar presentes na prova para continuar a nossa evolução no Skoda Fabia R5 Evo, contudo tal não será possível. De qualquer forma, a equipa estará muito bem representada com esta dupla em quem temos plenos confiança e a quem queremos dar todas as condições para estar ao mais alto nível, tanto a nível Nacional como Internacional”, disse Aloísio Monteiro.

O Rali de Roma Capitale vai para a estrada na próxima sexta-feira, e contará com um total de 15 especiais. A prova italiana contará com um total de 813,57km, 197,80km dos quais cronometrados.