Quem me conhece bem, sabe que não tenho muita paciência para Pedro Adão e Silva e tudo começou com um programa de troca de opiniões e comentários na TSF com Pedro Marques Lopes.

O programa chamava-se Bloco Central. Ouvi os primeiros debates e achei os dois muito cheios de si e de expressões como “estava-se mesmo a ver”, “toda a gente sabia menos o ministro”, “era mais do que certo”, etc… Ganhei um certo asco a ambos e passei a ouvir a Antena 1.

Mas isto sou eu a pensar no que quero ouvir e não possuo qualquer legitimidade para julgar ou passar atestados do que quer que seja.

E muito sinceramente, ainda não entendi porque é que há tanta gente contra o homem estar nas Comemorações do 50º do 25 de Abril. Li o “nascer do Sol”´ e nem percebi onde e que eles querem chegar, nem sequer compreendi se querem chegar a algum lado.

O homem não acredita que a liberdade é um valor? Vai acumular ordenados? Porque é socialista? Porque o avô era maçon? Porque é pequenito e tem um certo ar de quem merece apanhar nas trombas? Porque é benfiquista? Ainda não entendi.

Na verdade, prefiro-o como comemorador do que como comentador.