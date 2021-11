Pedro Abrunhosa prepara estreia de novo álbum

Pedro Abrunhosa encontra-se em estúdio a gravar o seu nono álbum de originais, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2022 e cuja direção artística começou a explorar durante a pandemia.

Esse caminho é em parte revelado no projeto ‘Passageiro’, criado para a histórica Estação de S. Bento no Porto, no qual Pedro Abrunhosa insufla as madrugadas deste belíssimo espaço, sozinho ao piano, com a vida das suas canções de sempre.

Espoletado pela intensidade desse momento, Pedro Abrunhosa tem levado a algumas salas intimistas do país este formato a solo no qual tem experimentado ao vivo algumas das novas canções, entretanto escritas.

Com o embalo desta Digressão solitária, experiência à qual junta a catual travessia criativa de estúdio, Pedro Abrunhosa chegará às grandes salas com o ímpeto destas vivências somadas. Assim, na Primavera, agora acompanhado pelos ‘Comité Caviar’ e pela Orquestra Clássica do Sul, apresentar-se-á primeiro no Teatro das Figuras, em Faro, a 12 de Fevereiro, para logo a seguir subir ao palco do Superbock Arena/Rosa Mota, no Porto, a 11 de Março e, finalmente, o Campo Pequeno, Lisboa, a 25 de Março. Nestes espetáculos fará a estreia absoluta do seu nono álbum de originais.

Esta digressão e o novo álbum, cujo nome ainda está em suspenso, surgem após um ano e meio de pandemia durante a qual Pedro Abrunhosa nunca deixou de nos apontar o Norte, oferecendo-nos desde logo ‘Litania’ ou ‘Tempestade´, esta com participação de Carolina Deslandes, bem como a antologia “CORPO i ALMA”, duplo-álbum com 36 canções.

Durante a pandemia Pedro Abrunhosa ministrou ainda um workshop de Escrita de Canções e tem sido uma das mais requisitadas presenças em conferências e palestras. Destaque para as sessões ’Arte e Espiritualidade’ na Fundação de Serralves ou os ‘Encontros Fora da Caixa’ da CGD.

Aqui, entre muitos outros, tem conversado com figuras proeminentes da contemporânea cultura europeia, a saber: D. Tolentino de Mendonça, o filósofo Luc-Ferry, Gonçalo M. Tavares ou o cientista Manuel Sobrinho Simões, para citar apenas alguns.