Pedro Abrunhosa junta-se aos HMB

Pedro Abrunhosa junta-se a HMB para o novo single “A Chapa Tá Quente“. O novo tema da banda é o fruto da colaboração de um dos maiores compositores com a nova geração do funk português. O resultado é um som vibrante e único, capaz de pôr uma sala a mexer ao ritmo do seu funk.

«Em 1994, quando saiu o álbum Viagens, os HMB eram apenas miúdos e todos ouviam no carro dos pais os êxitos que puseram a nação a cantar. Cada um deles foi profundamente influenciado pela música que Pedro Abrunhosa fazia e que lhes serviu de portal de entrada para o Universo da música negra .

Agora em 2022 depois de uma carreira repleta de êxitos e sonhos conquistados, os HMB realizam mais um e gravam A Chapa Tá Quente com o “rei” Pedro Abrunhosa, um hino à autenticidade e à irreverência que nos remete para a época do mítico álbum Viagens .

A presença de Pedro Abrunhosa nesta faixa é como que um apadrinhamento e confirmação de que o funk está em boas mãos e que o seu legado continua vivo.»