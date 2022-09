Pedra portuguesa presente na maior feira do setor

A missão de levar mais além o nome da pedra portuguesa e das empresas do setor continua a ser prioritária para a ANIET, a associação empresarial e de utilidade pública, representativa das minas e pedreiras de rocha industrial e ornamental, quer na sua vertente extrativa, quer transformadora dos minerais industriais.

Nesse sentido, a instituição marcará presença na MARMOMAC em Verona (Itália), entre os dias 27 e 30 de setembro. Esta é a maior feira mundial do setor, que todos os anos recebe milhares de visitantes, sendo, por isso, uma oportunidade única de divulgar o que de melhor se faz em Portugal.

“Portugal é um país com minerais únicos e de grande variedade e com empresas qualificadas para colocar a nossa pedra nas melhores obras e monumentos do mundo. Queremos apoiar a internacionalização e a exportação, desenvolver uma campanha de comunicação e imagem sobre a importância do setor e tornar possível, a todos os nossos associados, a sua integração numa economia circular. Daí a presença na MARMOMAC, pois entendemos que é uma excelente oportunidade de mostrar o nosso produto e proporcionar networking às nossas empresas”, refere Jorge Mira Amaral.

No âmbito do projeto “Portuguese Stone The Natural Path”, enquadrado num SIAC (Sistema de Incentivo a Ações Coletivas) de Internacionalização, financiado pelo Compete2020, a ANIET marcará presença no conhecido certame com um stand próprio no Hall 11 (stand A3), onde irá divulgar este projeto. O principal objetivo é dar a conhecer o potencial da pedra portuguesa a arquitetos e designers internacionais.

De referir que a MARMOMAC é dedicada a toda a cadeia produtiva da pedra, da extração ao produto final, das tecnologias e das máquinas às ferramentas. Nascida numa das principais regiões italianas de extração e transformação de pedra natural, a feira é atualmente o principal hub internacional dos protagonistas do setor.