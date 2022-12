Pedra portuguesa mostra-se no Dubai

Com o objetivo de promover a pedra portuguesa além-fronteiras, a Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformada (ANIET) tem presença marcada na Feira The Big 5 – International Building & Construction Show, que se realizará no Dubai entre os dias 5 e 8 de dezembro. Neste âmbito, a ANIET tem planeado um seminário, que decorrerá no dia 7 de dezembro, pelas 16h00.

Esta iniciativa ocorre no âmbito do projeto “Portuguese Stone – The Natural Path”, enquadrado num SIAC (Sistema de Incentivo a Ações Coletivas) de Internacionalização, cofinanciado pelo PORTUGAL2020, o propósito deste seminário é dar a conhecer o potencial da Pedra Portuguesa junto de distribuidores, prescritores, arquitetos e designers internacionais. De modo a proporcionar um momento de networking e partilha de conhecimento entre o setor Português da Pedra Natural e potenciais clientes deste mercado.

Portugal é um país com minerais únicos e de grande variedade e com empresas qualificadas para colocar a nossa pedra nas melhores obras e monumentos do mundo.

De referir que os Emirados Árabes Unidos são a segunda maior economia do Médio Oriente com elevado rendimento per capita e que valoriza padrões e design europeus. Em 2021 importaram mais de 295 milhões de dólares de Pedra Natural, essencialmente produto acabado, cerca de 90% de pedra natural de cantaria ou construção. Os dados mais recentes do INE, revelam que o país importou a Portugal 3,9 milhões de euros (essencialmente Pedras naturais de cantaria ou construção – 99,5%).