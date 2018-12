A 14.¬™ jornada, a √ļltima antes do Natal sorriu ao SL. Benfica. A equipa 'encarnada' com a vit√≥ria de ontem n√£o s√≥ ultrapassou o Sporting de Braga como superou tamb√©m o Sporting, com a primeira derrota de Marcel Keizer. O Benfica est√° agora no segundo lugar com 32 pontos.