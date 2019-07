Pede-se plano para salvar a sardinha em Portugal

Um conjunto de organizações ambientais pediu um plano de recuperação da sardinha ibérica, queixando-se do Ministério do Mar por “falta de diálogo e inclusão”.

A Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca, que junta oito associações, lamenta não ter sido incluída nas discussões sobre a nova Estratégia Nacional para o Mar, nomeadamente “sobre o stock de sardinha ibérica”.

Em comunicado, afirmam que é “particularmente preocupante e incoerente esta postura, numa altura em que os discursos públicos e a mobilização da sociedade em geral caminha claramente no sentido de assumir e responder à urgência ambiental”.

No caso da sardinha, está “abaixo dos limites biológicos de segurança” desde 2009, recordam.

A plataforma, que está representada uma comissão de acompanhamento da sardinha, um órgão consultivo, pede “um plano de recuperação e gestão a longo prazo” da espécie, com a qual “se tem manifestado bastante preocupada”.

Este plano foi pedido formalmente aos governos de Portugal e Espanha, para que colaborem para garantir que continua a haver sardinha suficiente.

A Plataforma inclui a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Quercus, Sciaena, Associação Natureza Portugal/World Wildlife Fund (APN/WWF), Observatório do Mar dos Açores (OMA) e Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).