Pede-se ensino de língua portuguesa em Madrid

No próximo dia 25 de Abril às 17.30 celebra-se no Centro de Inovação Educativa da Comunidade Autónoma de Madrid a Jornada de difusão da língua portuguesa. Esta iniciativa visa alertar para a necessidade de implementação da língua de Camões no currículo das escolas madrilenas.

O evento é organizado pela Comunidade de Madrid e contará com a participação do presidente da Associação Plataforma Ibérica, e da diretora do programa de língua portuguesa da Organização de Estados Ibero-Americanos, entre outros. Já na plateia estarão o presidente da Câmara de Comércio Hispano Lusa de Madrid, e a representante da Embaixada do Brasil.

A organização frisa que o ensino do português é uma oportunidade que Madrid não está a aproveitar. Entre os argumentos apresentados para a necessidade de incluir a língua portuguesa nos currículos estão os vínculos culturais entre os dois países, a quantidade de emigrantes portugueses e lusodescendentes na capital espanhola, e a presença de centenas de multinacionais nesta cidade.

Recorde-se que a língua portuguesa já é estudada como língua estrangeira em Espanha, na Estremadura, Galícia, Andaluzia e Castela.