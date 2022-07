Peças musicais portuguesas vão ser tocadas na Nova Zelândia

Peças dos compositores Sara Carvalho, Daniel Davis e Paulo Bastos estão programadas para o Festival da Sociedade Internacional de Música Contemporânea Society for Contemporary Music (ISCM), que vai decorrer em finais de agosto na Nova Zelândia.

“Entre as peças incluídas no programa do Festival encontram-se três obras de compositores portugueses, escolhidas no âmbito da Candidatura Oficial para o World New Music Days (WNMD) da Miso Music Portugal, enquanto Secção Portuguesa da ISCM”, lê-se no comunicado divulgado pelo Centro de Investigação & Divulgação da Música Portuguesa (MIC).

As peças selecionadas são “sobre a areia o tempo poisa” para violino, violoncelo e piano, de Sara Carvalho, “Íris-abandono…”, para vibrafone, de Paulo Bastos, e “Colours (here in)” para coro misto, de Daniel Davis.

Sara Carvalho nasceu em 1970, estudou composição na Universidade de Aveiro, de 1990 a 1995, com João Pedro Oliveira, e é mestre em Música, pela Universidade de York, no Reino Unido.

Fez doutoramento em composição na mesma universidade, com Nicola LeFanu. Paralelamente, estudou e participou em diversos cursos com Emmanuel Nunes, Betsy Jolas, Kurt Schwertsik, Brian Ferneyhough, Michael Finissy, Jonathan Harvey e Roger March.

Paulo Bastos nasceu em 1967, estudou composição na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto. “Grande parte da sua produção centra-se na música de câmara e na música infanto-juvenil, apesar do número significativo de obras orquestrais, para instrumento solo e eletrónica”, refere o MIC.

O terceiro compositor escolhido, Daniel Davis, estudou percussão na Banda Filarmónica de Santa Cruz, na ilha da Madeira, e saxofone com Roberto Coelho, e depois na Escola das Artes do Funchal, com Duarte Basílio.

Davis realizou o curso de Composição na Escola Superior de Música de Lisboa, sob a orientação de António Pinho Vargas, tendo sido também orientado por Sérgio Azevedo e estudado com Roberto Alejandro Peréz, Carlos Marecos, Carlos Caires e João Madureira. Em 2013 ganhou uma menção honrosa do Prémio de Composição da Antena 2/Sociedade Portuguesa de Autores.

O Festival ISCM WNMD na Nova Zelândia realiza-se de 23 a 30 de agosto, em Auckland e Christchurch, organizado pela Composers Association of New Zealand, e inclui concertos de música orquestral, música de câmara e solista, assim como espetáculos com a participação de músicos que tocam instrumentos tradicionais.

#portugalpositivo