Peça chave de Conceição com época em risco

O médio colombiano Matheus Uribe efetuou tratamento esta quarta-feira, dia em que o Porto regressou aos treinos, com vista ao jogo frente ao Vitória de Guimarães, e pode ter a época em risco.

De acordo com a informação divulgada no site do líder do campeonato, “Uribe sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita e fez apenas tratamento, tal como Manafá”, enquanto Bruno Costa manteve-se em regime de treino condicionado.

O médio colombiano foi substituído no início da segunda parte do jogo com o Santa Clara, na segunda-feira, que o Porto venceu por 3-0, e está em dúvida para a deslocação a Guimarães, no domingo, com início às 18h00.

O plantel do Porto, que lidera o campeonato, com seis pontos de vantagem sobre o Sporting, campeão em título, volta a treinar na quinta-feira, sob a orientação do treinador Sérgio Conceição.