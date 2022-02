PCP isolado na defesa de Putin

Apoiantes ou detractores do PCP, não ficam admirados com esta tomada de posição na defesa de Putin. Afinal, um partido que está contra a permanência de Portugal na NATO, na União Europeia, no espaço Euro, que apoiou a saída da Grã-Bretanha da União, que apoia Viktor Orbán, que admira o regime cubano, venezuelano, chinês, russo, e outros mais de índole duvidosa e de democracia suspeita, não seria de esperar outra posição.

Talvez não tenham entendido que a URSS, onde pelo menos existia um ideal, acabou e que o regime actual mantém um relação muito próxima com Marine le Pen.

O PCP que tem excelentes pessoas…

Pedro Guimarães