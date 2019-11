Paz e educação

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Quem não constrói paz pode sucumbir à guerra

Só existe um único caminho para a paz

Ensinou o Maior Homem que viveu na terra

Também Gandhi estava convicto disso

Alguém dirá e com razão, mas qual paz

Paz em que nação? Mas qual nação

Está incutindo a paz mundial na educação

Transformando em cidadão todo habitante.

Nenhuma nação! Sim a inacção Oh! Pobre nação.

Virá outro Japão? Hiroshima? Outros Nagasakis`

Com grandes cogumelos de morte incomensurável

No mundo actual, terroristas procuram-se.

Mas afinal estão bem activos em toda a parte

Rodeiam-nos a cada dia e saúdam-se

Estão prontos para fazer tudo explodir

Nos metros, em pinheirais ateando fogo.

A paz é o caminho único a percorrer

Um Príncipe da Paz já iniciou seu reinado

Mas tente discernir, desvendar e saber

Onde já governa! E se está você do seu lado!