Fui indiscriminadamente tolerante

agora sou intolerante com os intolerantes

fui um pacifista cordial

agora sou um pacifista racional

não se pode negociar com loucos e tiranos

é dar-lhes a oportunidade de mentirem, dissimularem

e serem malévolos de todas as formas possíveis

não se pode fazer negócios com ditadores e opressores

ficam a pensar que o dinheiro paga o direito de matar e massacrar

a Liberdade nunca é gratuita

a Paz também não

ambas têm um custo e não se podem desbaratar.

Lembra-te sempre da canção:

“Se tolerares isto,

os teus filhos serão os próximos”…

Eu era inocente e cego, mas agora vejo

um pouco melhor e sinto-me culpado

por não fazer o suficiente

porque nunca é suficiente.

JLC27042022

…

Peace

I was indiscriminately tolerant

now I’m intolerant with intolerants

I was a heartfull pacifist

now i am a rational pacifist

you can’t negotiate with madmen and tyrants

it gives them the opportunity to lie,

dissimulate and be malevolent in all possible ways

you can’t do business with dictators and oppressors

they think money pays the right to kill and slaughter

Freedom is never free

neither is Peace

they both have a cost and you can’t bargain it.

Always remember the song:

“If you tolerate this,

your children will be next”…

I was innocent and blind, but now I see

a little bit better and i feel guilty

for not doing enough

because it’s never enough.

JLC27042022

…

Paix

J’étais indistinctement tolérant

maintenant, je suis intolérant avec les intolérants

j’étais un pacifiste cordial

maintenant je suis un pacifiste rationnel

car on ne peut négocier avec des fous et des tyrans

c’est leur donner l’opportunité de mentir, de dissimuler

et d’être le mal incarné de toutes les manières possibles

on ne peut faire des affaires avec des dictateurs et des oppresseurs

ils en concluent que l’argent paie le droit de tuer et de massacrer

La liberté n’est jamais gratuite

la paix non plus,

les deux ont un coût et ne peuvent être bradées.

Rappeles-toi toujours de la chanson :

“Si tu tolères ça,

tes enfants seront les prochains”…

J’étais innocent et aveugle, mais maintenant je vois

un peu mieux et je me sens coupable

de ne pas avoir fait assez

parce que ce n’est jamais assez.

JLC27042022